Os advogados da SAD do Benfica abdicaram de ouvir na instrução do processo E-Toupeira Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), avança a agência Lusa.

De acordo com fonte do clube, citada pela Lusa, Fernando Gomes foi dispensado uma vez que a defesa do Benfica entendeu que a matéria estava esclarecida, do ponto de vista da inquirição.

O presidente da FPF deveria ter testemunhado na última terça-feira, mas para que pudesse assistir ao jogo entre Portugal e Polónia, para a Liga das Nações, acabou por não ser ouvido.

A fase de instrução do processo E-Toupeira foi requerida pelos quatro arguidos e arrancou no passado dia 14 de novembro.

A SAD do Benfica defende no Requerimento de Abertura de Instrução (RAI) que a acusação do MP é infundada e terá de cair nesta fase.

A SAD ‘encarnada’ está acusada de 30 crimes.