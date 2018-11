O endividamento da economia portuguesa diminui, em setembro, após dois meses em crescimento. O total da dívida do setor público e privado (empresas e famílias) atingiu os 719 mil milhões de euros, o que representa uma diminuição de 200 milhões face ao mês anterior.

Do total 319,1 mil milhões dizem respeito à dívida pública e 399,9 mil milhões de euros ao setor privado, diz o Banco de Portugal.

“O decréscimo do endividamento do setor público traduziu-se, sobretudo, numa diminuição do endividamento face ao setor não residente e às próprias administrações públicas, parcialmente compensada pelo aumento do financiamento concedido pelo setor financeiro”, refere o regulador