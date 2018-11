De acordo com um relatório da OCDE divulgado esta quinta-feira, Portugal é o país europeu que tem a maior taxa de mortalidade por pneumonia.

Em 2015, em Portugal, 57,7 pessoas em cada 100 mil habitantes morreram por pneumonia, entre os 28 da União Europeia. "Portugal, a Eslováquia e o Reino Unidos têm as taxas mais elevadas de mortalidade por pneumonia, enquanto a Finlândia, a Grécia e a Áustria têm as taxas mais baixas", lê-se no relatório anual da OCDE, designado ‘Health at a Glance’.

Além disso, o mesmo documento refere que fatores como a idade avançada, o tabaco, o abuso de álcool e outras condições respiratórias crónicas são os de maiores risco para a pneumonia, sendo que esta representa 30% de todas as mortes por doenças respiratórias na Europa.

Recorde-se que já o relatório de 2017 do Programa Nacional para as Doenças Respiratórias da Direção-geral da Saúde, registava-se a elevada mortalidade por pneumonia em Portugal. No entanto, referia que a mortalidade e os internamentos antes dos 65 anos estavam diminuir cada vez mais no país. "Abaixo dos 65 anos é de destacar a evidência de uma redução na taxa de mortalidade padronizada por pneumonia, com uma redução de 23,5% [entre 2009 e 2015]", refere o documento divulgado no ano passado.

A mortalidade por doenças respiratórias, explica o relatório da ODCE, apresenta-se como a terceira principal causa de morte nos países europeus: Mais de 440 mil europeus morriam em 2015 de doenças respiratórias, algo que representou um aumento de 15% relativamente ao ano anterior.