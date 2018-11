Um homem com cerca de 60 anos faleceu esta tarde, numa colisão rodoviária, em Vila Frescainha, no concelho de Barcelos.

A vítima conduzia uma carrinha que por sua vez chocou com um camião, cujo condutor teve ferimentos ligeiros.

No local estão 21 operacionais de várias corporações da região, com sete viaturas, para além de profissionais do INEM e militares da GNR, incluindo os peritos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação ( NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga.