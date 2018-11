Lisandro López está emprestado pelo Benfica ao Génova, que vai enfrentar este domningo o eterno rival Sampdória, em partida da 13ª jornada da Liga italiana.

Na antevisão ao dérbi da Serie A, o central argentino lembrou a rivalidade entre Benfica e FC Porto.

"O verdadeiro desafio para os adeptos do Benfica é o FC Porto. Não que contra o Sporting seja um jogo normal, mas contra o FC Porto é outra história. Há cânticos em todo o estádio e os adeptos do adversário são colocados em setores separados, para diminuir o clima de tensão. Ganhar estes encontros dá sempre enorme satisfação a quem os joga e a quem os vê", disse o defesa de 29 anos ao site do clube italiano.

As lesões têm impedido o jogador de ter a sua estreia oficial no Génova, a que chegou no último defeso.