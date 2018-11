O Presidente da República recebeu, ao final desta manhã, João Lourenço no Palácio de Belém, em Lisboa.

“A visita de João Lourenço a Portugal encerra um intervalo longo demais nas visitas recíprocas dos dois chefes de Estado. E ao mesmo tempo, inicia um novo e promissor ciclo", foram estas as primeiras palavras de Marcelo Rebelo de Sousa para o seu homólogo.

“A governação dos povos tem sempre presente a marca dos governantes, a personalidade e o programa presidencial de vossa excelência representam essa marca”, afirmou o chefe de Estado Português.

“Desejo de mudança, renovação geracional, revisão de métodos, equilíbrio financeiro, diversificação e crescimento económico, afirmação do Estado de Direito, combate à corrupção, projeção de futuro como potência regional no mundo”, referiu ainda Marcelo Rebelo de Sousa.

Sobre a relação que os dois países têm agora, o Presidente da República afirmou que esta se trata de um virar de página: “Ultrapassadas recriminações, suspeições, incompreensões - umas muito antigas outras mais recentes -, assumida Angola como manifesta e crescente relevância em todas as latitudes e longitudes, mais fácil é encontrar caminhos que se completem e estreitem com Portugal (...) Cada vez mais destinados a agirmos com fecunda cumplicidade”.

Marcelo falou também sobre a “dimensão dos povos”, e referiu que “os políticos servem os Estados para servirem os povos”. “Por isso é bom que os acordos a celebrar amanhã na educação, na saúde, na cultura, na justiça, na economia e nas finanças serviam necessidades concretas dos povos”, realçou Marcelo.

Convite para ir a Angola

Depois das palavras do Presidente da República português, foi a vez de João Lourenço tomar a palavra e, no seu discurso, convidou Marcelo Rebelo de Sousa para visitar Angola já no próximo ano, uma “data a acertar pelas diplomacias”.

"Estamos a dar oportunidade de, durante a sua visita a Angola no próximo ano, em data que as diplomacias vão acordar, podermos também assinar instrumentos de cooperação que venham consolidar os nossos laços de amizade e cooperação económica", declarou o chefe de Estado angolano.

João Lourenço está de visita a Portugal durante três dias.