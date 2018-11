O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o homólogo angolano e a mulher junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Esta é a primeira visita oficial de João Lourenço a Portugal.

Além do Presidente angolano e da primeira-dama Ana Dias Lourenço, a comitiva angolana conta ainda com vários ministros, como das Relações Exteriores, das Finanças, do Interior, das Obras Públicas e da Cultura, entre outros membros do Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa e João Lourenço começaram por passar revista às tropas em parada, formadas na Praça da Império e, conforme o protocolo, o chefe de Estado angolano e a primeira-dama depositaram uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, no interior do mosteiro.

Ao meio-dia em Belém, o Presidente voltou a encontrar-se com o seu homólogo.

À tarde, está prevista uma sessão solene na Assembleia da República, onde João Lourenço e o presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, farão um discurso.

O Presidente angolano deverá depois seguir para a Câmara Municipal de Lisboa, onde irá receber a chave da cidade, entregue pelas mãos do presidente da autarquia, Fernando Medina.