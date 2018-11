A PSP viu-se obrigada a retirar os estivadores que estavam a impedir a passagem de um autocarro com outros trabalhadores, chamados para carregar um navio com automóveis da Autoeuropa, no Porto de Setúbal.

O autocarro acabou por passar o acesso ao Porto de Setúbal sob escolta das carrinhas da PSP, tendo entrado no terminal do navio, onde já começaram os trabalhos para carregar os automóveis na embarcação.

Está previsto que o navio, com os carros produzidos na fábrica de Palmela, saia do porto na madrugada desta sexta-feira, sendo que o carregamento deverá exigir dois turnos de trabalhadores.

O autocarro tinha 50 estivadores, sendo que, segundo o Público, não se sabe a proveniência destes trabalhadores substitutos, existe apenas a informação de que não serão nem de Lisboa nem de Leixões.

Sublinhe-se que os manifestantes estavam concentrados desde as 6h00 à porta do Porto de Setúbal e às 8h50 a PSP acabou por intervir.

Em causa está o carregamento de automóveis da Autoeuropa marcado para esta quinta-feira. Um conjunto de trabalhadores foi contratado para garantir o carregamento do navio, mesmo com a greve dos trabalhadores eventuais a decorrer desde o dia 5 de novembro.

O presidente do sindicato dos Estivadores e Atividades Logísticas considera que este é um “dia vergonhoso para a democracia portuguesa”, um dia em que o “governo se põe ao lado de criminosos”.