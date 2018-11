Quem foi vítima de um crime ou é testemunha e faltar a tribunal pode ser alvo de um mandado de condução. No Campus da Justiça, quando isso acontece as pessoas são colocadas numa cela, tal e qual como um detido. Muitas são vítimas de violência doméstica e não controlam as lágrimas. PSP diz que tudo é feito com cautela. Juízes desconhecem a prática e tutela fica em silêncio.

As vítimas de crimes como violência doméstica ou as testemunhas que até hoje não compareçam voluntariamente a tribunal e sejam alvo de um mandado de condução por parte da PSP são levadas para os calabouços do Campos da Justiça, onde estão também pessoas suspeitas de crimes e em prisão preventiva.

A investigação do i permitiu concluir que em vez de estes casos aguardarem o início da diligência numa sala de testemunhas são colocadas numa cela, como as da fotografia ao lado.

