O Campus de Justiça é o principal complexo de tribunais do país e uma investigação do i concluiu que está longe de cumprir todas as regras de segurança._Faltam polícias e os que existem já têm de algemar os detidos aos pares e andar com arma sem munições. PSP admite falhas. Magistrados já deram conta dos problemas à tutela, que diz não saber de nada.

Quinta-feira, 23:45. A Alameda dos Oceanos, em Lisboa, está deserta. Mas da rua é possível ver a agitação da procuradora do Cândida Vilar no seu gabinete de paredes de vidro. Por diversas vezes a magistrada do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, que tem em mãos um dos casos mais mediáticos do país, levanta-se e anda de um lado para o outro com papéis. Está a ultimar – à vista de quem quiser ver – a acusação da Invasão a Alcochete, um caso em que estão em causa crimes de terrorismo. No Campus da Justiça não se vê um único agente da PSP. O único destacado (entre as 19h e a 1h, rendido depois por outro entre a 1h e as 7h) deve estar na esquadra, que fica no piso -1, como é habitual.

“Se num dia como este quiserem fazer alguma coisa ou ao magistrado ou a quem quer que seja acha que é uma pessoa que impede?”, começa por explicar ao i uma fonte conhecedora da segurança do principal complexo de tribunais do país.

O i sabe que juízes e magistrados já se aperceberam das dificuldades com a segurança no Campus e que o assunto já foi comunicado às respetivas hierarquias.

