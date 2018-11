As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma quinta-feira com chuva, trovoada e queda de granizo na região norte e centro enquanto nas terras altas espera-se queda de neve.

Os distritos do litoral Norte e Centro – Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo – estão mesmo sob aviso amarelo até às 9h00 desta quinta-feira devido às previsões apontadas. Aguaceiros, que pode ser fortes, rajadas de vento, trovoada, queda de granizo é o que o IPMA prevê para essa região.

Enquanto no Baixo Alentejo e Algarve o céu vai apresentar-se nublado, na região norte a queda de neve irá atingir as zonas acima dos 1.000/1.200 metros, enquanto na região centro será acima de 1.200/1.400 metros.

Quanto às temperaturas, Santarém, Setúbal e Faro vão atingir os valores mais altos, chegando aos 16ºC, enquanto Guarda fica no final da tabela com 6ºC de máxima. Lisboa e Leiria chegam aos 15ºC, Beja, Évora, Coimbra, Porto, Viana do Castelo e Braga aos 14ºC, Castelo Branco aos 12ºC, Vila Real aos 11ºC, Viseu aos 10ºC e Bragança aos 9ºC.

Na Madeira as temperaturas variam entre os 20ºC de máxima e os 13ºC de mínima, enquanto nos Açores vai dos 19ºC aos 11ºC.