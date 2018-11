Rafael Leão e a SAD do Sporting pedem uma indemnização a Bruno de Carvalho, Mustafá e aos restantes arguidos no processo de investigação ao ‘ataque’ à Academia de Alcochete, avança a CMTV.

De acordo com a estação televisiva, a SAD leonina e o avançado constituíram-se assistentes no processo e vão avançar com um requerimento para a referida indemnização.

Rafael Leão foi um dos jogadores que, após o ataque, em maio, rescindiu com o clube de Alvalade.