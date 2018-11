A unidade de contra-terrorismo britânica está a investigar dois engenhos explosivos encontrados esta quarta-feira num prédio devoluto situado a norte de Londres.

De acordo com as autoridades, citadas pela AP, uma “avaliação inicial” indicou que se tratavam de engenhos explosivos improvisados. Por segurança, as habitações perto do prédio foram evacuadas.

A polícia indicou ainda que a área que rodeia o prédio foi inspecionada e declarada segura, sendo que esteve interdita durante cerca de oito horas.

A AP refere que a polícia foi chamada ao bairro de Craven Park na manhã desta quarta-feira, encontrado posteriormente os objetos suspeitos.

As autoridades pedem a colaboração da população na investigação e garantem que qualquer informação pode ajudar.