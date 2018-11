Victor Lindelof está em alta no seu país. O central que no verão de 2017 trocou o Benfica pelo Manchester United marcou na terça-feira o primeiro dos dois golos com que a Suécia bateu a Rússia (2-0), garantindo um lugar nos playoff de apuramento para o Euro 2020 e a subida à Liga A da Liga das Nações, depois de na semana passada ter sido eleito jogador sueco do ano.

Logo após o apito final do encontro frente aos russos, Lindelof recorreu às redes sociais para fazer uma brincadeira com Zlatan Ibrahimovic: publicou imagens do momento em que marcou o seu golo com a legenda "Cuidado", dirigindo-se especificamente ao lendário avançado sueco - conhecido pelo seu temperamento irascível e bastante volátil.

Curiosamente, e ao contrário do que muitos poderiam esperar, Ibra - que não representa a seleção sueca desde o Euro 2016 - foi bastante diplomático na resposta. "Eu disse-te que era fácil. Vamos", escreveu o avançado, atualmente com 37 anos e ao serviço dos norte-americanos do LA Galaxy - mas de quem se tem dito insistentemente nos últimos dias estar a caminho do AC Milan, que já representou (e onde se sagrou campeão italiano) entre 2010 e 2012.