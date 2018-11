Na edição de fim de semana número 2823 do Ano 9, sexta-feira dia 9 de novembro de 2018, o Jornal i Sábado publicou de página 1 e 16 a página 21, uma reportagem sob o título, “A história de uma família falida que comprou o maior avião do mundo” da autoria de “Sofia Martins Santos”.

Ilustra ainda a reportagem com uma fotografia na primeira página de Marianela Mirpuri, Silvia Mirpuri, Luis Mirpuri, Carlos Mirpuri e Paulo Mirpuri, com o titulo falso e injurioso que afeta, bem como todo o teor da noticia, a reputação e bom nome dos visados pelo que, na qualidade de advogado do Exmo. Senhor Dr. Paulo Mirpuri, se solicita nos termos do disposto nos artigos 24.°, 25.° e 26.° da lei de imprensa a publicação, na integra, do direito de resposta na edição em papel e na edição on line.

É absolutamente mentira que a Família Mirpuri, como tal ou qualquer um dos seus membros individualmente considerados tenha sido alguma vez considerado insolvente ou falido. Bem pelo contrário, a Família e com ela todos os seus membros são pessoas de intocável reputação patrimonial e financeira tendo desde sempre e sem exceção, cumprido com todas as suas obrigações, legais, fiscais e cívicas.

Por outro lado, importa esclarecer de uma vez por todas que, nem Paulo Mirpuri nem qualquer membro da sua família foi responsável direta ou indiretamente pela insolvência da Air Luxor, o que aconteceu muito depois da venda da Companhia e da sua saída como acionista e administrador. Pelo contrário, a Air Luxor, enquanto esteve sob a liderança de Paulo Mirpuri, tornou-se na principal companhia de transporte aéreo privada portuguesa, transportando mais de um milhão de passageiros por ano e foi também, a primeira “low cost“ a operar no País através da sua marca Air Luxor Light.

Paulo Mirpuri decidiu desinvestir e sair da Air Luxor em 2003 depois de mais de 15 anos à sua frente, na sequência do famoso caso “Açores”, em que o Governo sonegou injustificadamente à Companhia o direito de operar nas rotas entre o Continente e as ilhas dos Açores, já depois da Companhia ter investido largas dezenas de milhões de euros em aviões, equipamento e infraestrutura, o que provocou avultadíssimos prejuízos, que obrigaram à reestruturação antes da sua venda.

O Grupo Mirpuri assumiu os prejuízos e procedeu à venda em junho de 2006, depois de ter sido confirmada a solvência da Air Luxor pelo Tribunal de Comércio de Lisboa e de ter vencido o processo judicial contra o Estado a propósito do caso Açores, cuja indeminização a ser fixada deverá superar os 100 milhões de euros. A Air Luxor foi assim, vendida completamente operacional, com todo o seu ativo e passivo, solvente, restruturada e com cash-flows positivos.

Não nos cabe aqui comentar as opções e decisões estratégicas dos acionistas e administradores que sucederam, sendo que a empresa acabaria por encerrar mais tarde, em 2007, numa conjuntura bastante difícil para a aviação civil que vitimou dezenas de Companhias em todo o mundo.

Sobre as várias insinuações e acusações a propósito do tema Air Luxor, Marco Alves também não menciona que, as ações judiciais que envolveram Paulo Mirpuri, apenas e na medida em que pertenceu à Administração anterior, foram escrutinadas, julgadas e arquivadas em sede própria e em devido tempo, sendo que os resultados foram todos e todos sem exceção favoráveis à Administração de Paulo Mirpuri - concluindo-se por uma gestão adequada, ética, responsável e irrepreensível e pela falsidade dos argumentos da acusação que alimentou o relatório da PWC, que foi desmontado por um relatório posterior da BDO. Facto que Marco Alves também omite. O resultado favorável em toda a linha e em todos os processos judiciais desprove naturalmente, de sentido todas as acusações infundadas que foram efetuadas.

Não podemos deixar de condenar ainda, a atitude de Marco Alves ao tentar inventar um caso que não existe, a propósito de uma viatura de marca Porsche, modelo 944 de 1983 oferecida a Paulo Mirpuri pelo seu pai, quando entrou na faculdade de medicina e por conseguinte, muito antes da Air Luxor sequer existir e que nunca pertenceu à Air Luxor.

Por último, uma breve referência ao título “Paulo Mirpuri de regresso” pelo simples facto de que Paulo Mirpuri nunca saiu para lado nenhum, continuando a exercer e a desenvolver a sua atividade profissional e empresarial a partir de

Lisboa onde nasceu e reside ao longo dos últimos 30 anos, contribuindo para a sociedade com centenas de milhões de euros de impostos diretos e indiretos entregues ao Estado.

No mais, serão o senhor jornalista Marco Alves e a Revista Sábado devidamente esclarecidos em sede própria, devendo, no entanto, e desde já providenciar por retirar o texto disponível on line, de modo a evitar a continuidade e avolumar dos danos. O que a não acontecer significará não o exercício do direito de informar, mas a continuidade de uma conduta dolosa de ofender falsa e gratuitamente.

O advogado

Fernando Neves Gomes

A notícia em causa: https://ionline.sapo.pt/633508