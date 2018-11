Um grupo representativo de indígenas da Amazónia propôs a criação da maior área protegida do mundo, com 200 milhões de hectares, para pessoas e vida selvagem, que se estenderia das montanhas dos Andes ao oceano Atlântico. O plano foi apresentado esta quarta-feira na Conferência da ONU sobre Biodiversidade, no Egito.

A ideia para esta reserva surge de uma aliança de indígenas que representa 500 culturas distribuídas pelos nove países com território na Amazónia. Este “corredor sagrado de vida e cultura”, a concretizar-se, será do tamanho do México.