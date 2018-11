Yustrich não se chamava Yustrich. Chamava-se Dorival Knipel. Juan Elías Yustrich chamava-se Yustrich e foi por causa dele que Knipel passou a ser Yustrich.

Juan Elías era argentino, de Rosário, Santa Fé. “Hoy que Dios me deja de soñar/ A mi olvido iré por Santa Fe/ Sé que en nuestra esquina vos ya estás/ Toda de tristeza, hasta los pies”, dizia Piazzola em “Balada Para Mi Muerte”. Começou nas balizas do Provincial de Rosário e, em seguida, esteve cinco anos no Boca Juniors, de 1932 a 1937. Era conhecido pelo epíteto de Peixe Voador. Por essa altura, Knipel, filho de emigrantes alemães instalados em Curumbá, surgiu como guarda-redes do Flamengo. Nas bancadas, o povo dizia: “Essi cara é iguauzinho ao tal de Yustrich.” Ficou Yustrich.

Dorival Knipel é mais famoso pelos seus anos como treinador do que como jogador. E meteu uma alcunha em cima da outra: era o Homão! Homão teso. Sem medo de nada. Puxava farronca com os diretores dos clubes, com os jornalistas, com os colegas de profissão e, não menos mas até mais importante, com os seus jogadores. Tinha o pavio curto. Ah! E não era Homão só por causa do mau feitio: tinha mais de um metro e noventa. Aquela fasquia que separa a altura da altitude.

Durante a sua primeira passagem pelo banco do Cruzeiro, de Belo Horizonte, resolveu controlar o desbragamento da linguagem. Ou seja, proibiu palavrões. Quem tivesse a boca suja ia dar voltas suplementares ao campo. Claro que Yustrich, o Dorival, não estava abrangido pela medida. E punha as orelhas de toda a gente a arder. Valente, ele era. Coerente, nem por isso.

Em 1955, depois de ter sido corrido do Atlético Mineiro pelos jogadores, que se rebelaram contra os métodos marciais do técnico, chegou ao Porto. Tempos felizes para o FC Porto que, com ele no comando, ganhou logo o campeonato e a Taça de Portugal. Primeira dobradinha da história do clube. Yustrich ficaria para sempre marcado na memória coletiva dos azuis-e-brancos. Mas não fugiu às confusões. Nele, as tranquibérnias chamavam-se umas às outras como os sábados chamam pelos domingos.

Cavalo Havia pormenores em Dorival Knipel que o colocavam à frente do seu tempo. Nas Antas, exigiu que o emblema estivesse sempre no peito das camisolas que entravam em campo. À época era normal isso e o seu contrário. A sua posição prevaleceu. Mas não conseguia fugir ao seu destino brigão. Numa digressão à Venezuela, por causa de uma verba de maneio, atirou-se furibundo ao tesoureiro do clube. Mosquitos por cordas. O Homão gritava bravo e não tinha contemplações. Acusou o funcionário de incompetência e de mau caráter. Insultou-o de cavalo para cima, ignorando a subtil nobreza dos equídeos, e ameaçou atirá-lo pela janela do hotel. O presidente, Cesário Bonito, não escapou à ventania tempestuosa de Yustrich. O ambiente tornou-se insustentável. Foi despedido.

Mas voltou pouco depois. Em julho de 1957 reentrava nas Antas rodeado da aura que ilumina os vencedores. O presidente deixara de ser Bonito para ser Pombo, Paulo Pombo. Os adeptos encheram-se de uma esperança de acrisolar corações, mas em breve cairiam num pântano de desilusão. O feitio de Knipel nunca encaixou no de Hernâni Ferreira da Silva, a grande estrela da equipa, o avançado que José Maria Pedroto consideraria como o maior de Portugal de todos os tempos.

Hernâni não era paciente. E não gostava de Yustrich. Há várias versões sobre o confronto definitivo entre tão complicadas índoles. O jogador ter-se-á rebelado contra uma ordem mais ríspida do técnico e mandou-o dar a volta ao bilhar grande, afirmando que estava farto das suas palhaçadas. Chegaram a vias de facto. O Homão encontrara um inimigo à altura. E com um peso formidável dentro do FC Porto. Foi embora de vez.

Não é de espantar que, a partir daí, nunca se tenha mantido mais de uma época em cada clube por onde passou. Arrastava consigo a fatalidade. E o final da sua carreira foi triste. Muito triste.

Aos 64 anos, de volta ao Cruzeiro, Yustrich estava fisicamente decrépito. O seu metro e noventa suportava uma barriga enorme e mamas descaídas sobre ela. Ainda por cima, teimava em orientar os treinos de tronco nu. Continuava a desbroncar-se com os jogadores e com a imprensa. “Qual o problema com o meu abdome? Estou aqui para pensar, não para correr.” Caiu no ridículo. Começou a ouvir gargalhadas demais e a sua autoridade eclipsou-se. A sua última zanga foi consigo mesmo. Morreu sozinho.