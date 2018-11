A inspeção às garagens do Estádio da Luz, em Lisboa, no âmbito do caso e-toupeira, decorreu hoje durante cerca de uma hora, avançou à Lusa fonte ligada ao processo.

A diligência já estava marcada para hoje às 14h00, tendo sido a mesma proposta pela SAD do Benfica, de forma a que a juiza Ana Peres conhecesse a movimentação no estacionamento, para ter noção de que como é feito o acesso ao estádio em dias de jogo e quais as zonas mais reservadas.

Recorde-se que a fase de instrução do processo – requerida pelos quatro arguidos – teve início a 14 de novembro, no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa.