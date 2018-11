A azinheira secular do Monte do Barbeiro é a árvore portuguesa de 2019. Pela primeira vez a União da Floresta Mediterrânea (UNAC) abriu a votação para selecionar a árvore que vai representar Portugal no concurso europeu.

Das 29 candidatas, a azinheira com 150 anos foi a mais votadas. "Sentarmo-nos debaixo da sua copa faz com que o calor abrasador do Alentejo nos pareça suportável e nos permita contemplar a vastidão da planície envolvente respirando a sua tranquilidade", pode ler-se no site como descrição da árvore.

Uma lista de 10 finalistas foi selecionada por um júri que contou com a participação de Ana Luísa Soares, António Bagão Félix, Nuno Mendes Calado, Paulo Tenreiro e Rui Queirós.

A azinheira – cuja espécie é Quercus Rotundifolia Lam – vai agora representar Portugal a nível europeu no “Tree of the Year”, que decorre em fevereiro. Neste concurso a história mais interessante é a que será selecionada para Árvore Europeia do Ano.