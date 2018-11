Uma turista americana, de 78 anos, foi salva ontem “in extremis” nas ruas de Braga, quando se encontrava em paragem cardiorrespiratória. As equipas do INEM conseguiram salvar a vítima, num momento em que tudo já parecia perdido.

O caso ocorreu a meio da tarde de ontem, na Avenida Central. A mulher, após subir para um autocarro, caiu subitamente, entrando em paragem cardiorrespiratória. A situação deixou atónitas as muitas dezenas de pessoas que então passavam naquela que é uma das avenidas mais movimentadas do centro da cidade de Braga, junto ao centro comercial Lafayette.

Segundo vários populares contaram ao i, com recurso a um desfibrilador, a equipa do INEM provocou vários choques elétricos, até que a mulher começou, ao fim de alguns segundos, a reagir. Os curiosos presentes no local não esconderam a satisfação, ouvindo-se uma enorme salva de palmas.

Quem esteve a assistir aos trabalhos de reanimação foi mantido à distância por agentes da PSP de Braga, que depois conduziram uma amiga da vítima até ao Hospital de Braga, onde a septuagenária - a depois de terem sido administrados alguns fármacos - deu entrada direta na Sala de Emergência e Reanimação.

Segundo o i apurou, o principal problema dos profissionais da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Braga foi chegar ao local da ocorrência, devido ao trânsito que é cada vez caótico na cidade. Neste caso, se não fosse a pronta intervenção da PSP, dificilmente os meios teriam chegado a tempo de salvar a turista americana, uma vez que àquela hora havia muito trânsito.

O subchefe Pedro Dias, dos Bombeiros Voluntários de Braga, explicou ao i como foi dado o alerta: “Fomos acionados pelo CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes] para uma senhora idosa que estava a sofrer uma paragem cardiorrespiratória, só que felizmente os elementos da VMER do INEM e nós juntos conseguimos reverter a situação, ‘devolvendo-a’ à vida”.