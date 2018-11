O presidente do FCP recordou o seu sonho de criança no quinto aniversário da casa Ronald McDonald do Porto.

Pinto da Costa discursou na cerimónia e revelou o que sonhava ser quando era criança. "Quando tinha cinco anos queria ser sinaleiro", afirmou o dirigente.

A casa Ronald McDonald do Porto, inaugurada em 2013, recebe os familiares das crianças internadas no Hospital de São João e IPO do Porto. Já acolheu mais de 500 famílias