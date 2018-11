A Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) tem 45 dias para inspecionar o licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras de Borba. A exigência é feita pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética.

Segundo o comunicado emitido esta quarta-feira o governo ordenou que “no prazo de 45 dias, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), proceda a uma inspeção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona onde ocorreu o acidente do dia 19 de novembro”

As buscas foram retomadas na manhã desta quarta-feira depois de terem sido suspensas durante a noite. Na terça-feira as equipas de resgate conseguiram localizar e retirar um dos corpos das vítimas. “Durante a noite não houve desenvolvimentos. Hoje de manhã, o mais cedo possível, vão ser iniciadas as operações. Hoje as condições meteorológicas estão mais favoráveis do que na terça-feira, dia em que se registou chuva intensa e vento forte”, explicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à Lusa.

O deslizamento de terras que aconteceu esta segunda-feira provocou o colapso da Estrada Nacional 255 que liga Borba a Vila Viçosa, no distrito de Évora. Cerca de 100 metros terão sido engolidos para dentro de uma das pedreiras contígua à estrada. Terão sido arrastadas uma retroescavadora e duas viaturas civis – um automóvel e uma carrinha de caixa aberta.