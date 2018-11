Nas regiões do litoral Norte e Centro, os aguaceiros podem ser acompanhados de trovoada e com queda de granizo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, esta quarta-feira, para continente períodos de céu muito nublado, acompanhado de aguaceiros, em especial, nas regiões do litoral Norte e Centro,

O IPMA aponta ainda para trovoada e com queda de granizo.

Na região Centro nas zonas acima de 1200/1400 metros está prevista queda de neve, assim como acima de 1000/1200 metros na região Norte.

O vento será fraco a moderado de sudoeste, por vezes forte no litoral a norte do Cabo Raso e nas terras altas. Há ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena descida de temperatura.

Guarda é a cidade com a temperatura mínima mais baixa, 3 graus, sendo Faro a quem tem a mais alta com 11 graus. As máximas vão variar entre os 7 graus na Guarda e os 17 em Faro e em Santarém.