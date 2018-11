Portugal foi protagonista de uma das maiores subidas no ranking mundial de talento ao subir sete lugares. Atualmente Portugal está em 17.º lugar, à frente da França, Espanha e do Japão.

Segundo o estudo elaborado pelo IMD, a Suíça é o país mais talentoso do mundo, seguido pela Dinamarca e pela Noruega – que subiu quatro lugares. "A Suíça lidera o ranking de talento pelo quinto ano consecutivo, confirmando o seu papel como importante centro global de talentos. Ocupa o quarto lugar no Investimento e Desenvolvimento e o primeiro nos fatores de atratividade e aptidão", pode ler-se no comunicado enviado. A Bélgica que até aqui tinha estado em terceiro lugar, desceu oito posições, estando este ano em 11.º.

Num ranking que tem em conta o investimento e desenvolvimento, a atratividade e a aptidão, Portugal teve melhor cotação no primeiro patamar – onde fico em sétimo lugar. Já nos outros dois fatores, Portugal não passou das 29.ª e 22.ª posição, respetivamente.

No entanto, foi uma das maiores subidas registadas, a par com a Eslovénia que também subiu sete posições, ficando em 30.º. A maior subida foi registada pela Ucrânia, que passou do 59.º para o 48.º lugar (uma subida de 11 posições), e pela Jordânia que subiu oito posições