Fake news e o combate pela democracia

O vírus da desinformação está a contaminar todo o espetro da comunicação política, lançando a desconfiança mesmo sobre a informação produzida segundo os melhores códigos éticos e deontológicos

A política sempre conviveu com estratégias de informação e contrainformação. Hoje, a aceleração tecnológica permite, contudo, ir muito mais longe e promover campanhas massivas de desinformação, trabalhadas de forma a atingir e manipular setores específicos dos eleitorados.

O vírus da desinformação está a contaminar todo o espetro da comunicação política, lançando a desconfiança mesmo sobre a informação produzida segundo os melhores códigos éticos e deontológicos. Essa desconfiança generalizada sobre a credibilidade dos factos noticiados ameaça tornar-se letal para a democracia.

No dia 12 de novembro foi assinado em Paris por 51 países, incluindo os 28 Estados-membros da União Europeia e centenas de empresas, organizações e instituições, o designado “Appel de Paris” – um apelo/manifesto para a confiança e a segurança no ciberespaço que visa contribuir para que os valores da ética e do Estado de direito prevaleçam no novo quadro da sociedade digital.

Os subscritores propõem-se pôr em prática uma estratégia multilateral, envolvendo os utilizadores das redes na sua gestão e verificação, num modelo inspirado pela forma como é governada a internet. O texto prevê, aliás, uma primeira avaliação conjunta do resultado das ações propostas no contexto do Fórum de Paris sobre a Paz e do fórum sobre a governação da internet que se realiza em Berlim em 2019.

Preocupada com as potenciais interferências dos mecanismos de desinformação nos processos de decisão e nas eleições, designadamente nas eleições europeias de 2019, em que as redes de forças populistas vão tentar ganhar uma posição mais forte usando mecanismos de desinformação massiva, a Comissão Europeia lançou também uma estratégia de combate à desinformação em linha.

A estratégia tem quatro grandes linhas de ação. Em primeiro lugar, aposta na criação de um ecossistema mais transparente, fiável e responsável. Para isso propõe-se convocar um fórum multilateral sobre desinformação e promover um código de conduta para as plataformas digitais e a indústria da publicidade.

Em segundo lugar, aposta no reforço da verificação de factos, do conhecimento coletivo e das capacidades de acompanhamento da desinformação, apoiando designadamente a criação de uma rede europeia independente de verificação de factos.

Em terceiro lugar, pretende promover a responsabilização em linha canalizando verbas do programa Europa Digital para desenvolver as tecnologias necessárias.

Finalmente, em quarto lugar, pretende promover a educação e a literacia mediática e digital para que os utilizadores sejam aliados de todo o processo, identificando, denunciando e não propagando ações de desinformação.

Esta estratégia terá uma prova de fogo nas próximas eleições europeias. Tenho consciência, pelos muitos debates em que tenho participado, que as medidas propostas são contestadas por muitas pessoas que ainda ambicionam conter os ataques feitos com as mais modernas armas de desinformação, usando como antídoto as metodologias do passado.

Temos de correr o risco de usar contra os inimigos da democracia o mesmo poder de fogo que eles usam contra ela. Precisamos de uma coligação de cidadania para, usando com sentido positivo a tecnologia disponível, ter sucesso neste combate.

Eurodeputado