Tem a certeza que sabe em que mundo vive?

Onde encontramos as cem maiores empresas do mundo? Cinquenta e cinco estão nos EUA, 12 na China, cinco no Reino Unido, quatro na Alemanha e em França e mais uma dezena na Europa

Há uma sensação desconfortável quando perdemos o controlo das nossas próprias vidas. Quando somos levados pela corrente, sem fuga ou escape possível do curso do rio.

Governos e empresas andam há demasiado tempo a fazer gestão de crise. A tentar a adaptação a um mundo que lhes foge debaixo dos pés.

Governos e empresas deviam gerir a transformação em vez de deixarem transformar-se por ela.

Entendamos a transformação como o quadro lato de aceleração que está a mudar as leis da política e da economia como as conhecíamos.

Olhemos para a lista “Fortune 500”. Oitenta e nove por cento das empresas listadas ao dia de hoje não existiam há 60 anos.

A velocidade da mudança é estonteante. Quarenta por cento das empresas que fazem parte do S&P500 não estarão cá daqui a dez anos.

A General Electric, a Microsoft, a Exxon, o Citi Bank e a Walmart eram as cinco maiores companhias do mundo (em capitalização bolsista) em 2000.

Como está a lista 18 anos depois? Apple, Alphbet, Microsoft, Amazon e Facebook.

Estes dados são muito reveladores do grau de mudança em que vivemos.

Primeiro, a mudança estrutural no tecido económico. No início do século encontrávamos as maiores indústrias nos conglomerados, nas utilities, nos serviços financeiros ou na distribuição.

Em menos de 20 anos, isso mudou profundamente. A indústria é hoje, sobretudo, dominada pelo setor tecnológico.

Em segundo lugar, a alteração no peso relativo de cada um dos setores provocou uma revolução no mercado de trabalho. A Walmart, sozinha, emprega mais do dobro das pessoas do que as atuais cinco maiores companhias do mundo juntas.

Em terceiro lugar, muito assentes em valorizações astronómicas de ativos intangíveis, as tecnológicas permitem hoje que empreendedores se tornem milionários, bilionários ou trilionários ao virar da esquina. Isso dá um poder incomensurável a uma pequena elite, muito jovem, que tem vontade, energia e dinheiro para mudar o mundo.

Em quarto lugar, como a História anunciava, Pequim vem cavalgando esta onda de transformação, assumindo-se como contrapeso ao poder americano. A China será, muito em breve, a maior economia do mundo. É uma questão de tempo até que as suas “empresas” conquistem os mercados.

Parte da tensão que se vive no mundo deriva desta rotação de poder de ocidente para oriente. A Ásia foi, durante séculos, o coração económico do mundo. Os Descobrimentos começaram a mudar isso e, mais tarde, a Revolução Industrial confirmou a Europa como principal motor da economia internacional. As duas guerras europeias aceleraram a ascensão americana. A China é o competidor mais sério ao domínio americano e estamos a assistir a mais uma curva histórica.

Como vimos, a economia está a mudar. Mas não está a mudar sozinha. A política está a ser arrastada por ela.

Como os pilares de uma casa devoluta, os fundamentos da arquitetura internacional estão a ser postos em causa. A ideia de “valores comuns” está a ser disputada por narrativas nacionalistas e corporativistas. A cooperação cede à competição. O multilateralismo, ao unilateralismo. Os valores cedem aos interesses. Não há uma “humanidade”, mas várias sociedades e culturas atomizadas. Mas como, no mundo 4.0, tudo está ligado numa cadeia ação-reação, a ordem nacional influencia e é influenciada por esta dinâmica global. A democracia é desacreditada; a liberdade, condicionada. Vivemos na ilusão de que comandamos o dia-a-dia. Mas é o dia-a-dia que nos escraviza, numa decadência quotidiana da natureza política.

Quando ouvimos as discussões dos nossos partidos, quando lemos os seus programas de “ação”, quando estudamos os seus “projetos de reforma”, percebemos quão longe da realidade eles andam. Não admira que tão poucos cidadãos lhes atribuam valor. Correm o risco de se tornar uma relíquia da democracia.

Como podemos ganhar controlo sobre a transformação?

Não tenho resposta. Mas sei que este não é o caminho.

Em Cascais temos tentado encontrar resposta para as nossas inquietações coletivas.

Em menos de 15 dias passaram pelo nosso concelho nomes como Jordan B. Peterson (um dos grandes intelectuais da atualidade), Ahmad Nawaz (jovem paquistanês vitima do terrorismo que venceu os talibãs transformando-se em ativista), as Scholas Occurrentes do Papa Francisco, os Encontros de Cascais (com os mais importantes decisores empresariais e académicos do país) e o Congresso Mundial das Cidades Educadoras.

Ouvimos gente da Palestina e do Canadá, do Paquistão e da Argentina. Do hemisfério norte e do sul. Dos países ricos e pobres. Sentimos, em cada quadrante do globo, como pulsa a mudança. Para onde vamos como humanidade – mesmo que sejamos céticos sobre a sua existência.

Não tenho resposta para as tensões provocadas pela rutura transformadora.

Mas sei, quando ouvimos e dialogamos, quando colocamos as diferenças em perspetiva, que estaremos mais perto de um destino que nos devolva o poder de decidir as nossas próprias vidas.

