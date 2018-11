A chicuelina de António Costa, “el toreador”

A história do IVA das touradas e da suposta divergência no PS sobre o caso cheira a manobra concertada para desviar as atenções do verdadeiro conteúdo do Orçamento

1. Antes do mais, convém esclarecer que a chicuelina é um lance de capote com que os toureiros chamam o touro e depois o fintam (que desculpem os aficionados pela simplificação). Com esse lance, o diestro engana ou ilude o touro de forma a não ser colhido. Na prática, é uma encenação enganosa. Exatamente como o foi a encenação que Costa, César e o PS armaram a propósito do IVA das touradas. Quando perceberam que a polémica estava para durar, depois de a ministra ter dito que a não descida do IVA das corridas de touros tinha a ver com uma questão de civilização (ou seja, considerando incivilizados os aficionados), os socialistas exacerbaram artificialmente o agravamento das divisões que a questão efetivamente suscita em todos os setores de opinião e de política. E, assim, Carlos César anunciou que o grupo parlamentar do PS ia apresentar uma alteração à proposta do governo, amansando desde logo pessoas como Manuel Alegre, desenvolvendo a ideia de que no espaço dos socialistas reina a maior liberdade. Já António Cota vinha a público dizer que, se fosse deputado, votava contra a descida do IVA das touradas. Com esse lance de capote, Costa e César conseguiram que a discussão do Orçamento tivesse globalmente menos espaço quanto às suas centenas de outras disposições (como pensões, impostos, taxas e taxinhas) do que a questão taurina. Os portugueses ficaram a saber tudo sobre touradas e nada sobre o Orçamento, que é uma carta fechada que Centeno irá gerir como muito bem entender nas barbas do país, como nem o professor de Santa Comba Dão fazia com as suas cativações da época. O mais estranho é que a manobra resultou plenamente na comunicação social e no núcleo de comentadores políticos do país, que se limitaram a quatro temas durante a semana: a detenção circense de Bruno de Carvalho, a questão dos touros, o Brexit e uma organização meio estranha e violenta que supostamente se dedica a retirar animais maltratados aos donos e instituições de guarda e que alegadamente teria ligações ao PAN. Nada como empolar umas questões para ocultar outras. Nisso, os socialistas são mestres desde que Sócrates passou por lá e deu formação à maioria dos que lá mandam agora.

2. Nos últimos dias saíram duas sondagens (“Expresso” e “CM”) que merecem uma reflexão diferente da simples questão de saber quem vai à frente, uma vez que o que define os resultados do vencedor se joga normalmente nos últimos três meses antes das eleições. Seja como for, o PS vai à frente com algum conforto, seguido do PSD (o primeiro com cerca de 40% e o segundo com mais ou menos 26%). O facto relevante é que os dois partidos juntos conseguem juntar cerca de dois terços dos votos dos portugueses, o que significa que cobrem uma área enorme, enquanto os outros partidos (Bloco, PCP e CDS) ficam remetidos aos seus 30% tradicionais. Há, portanto, uma estabilidade no grande centro que se mantém constante desde que vivemos em democracia, apenas com a exceção do efémero PRD, ligado a Eanes. Os estudos agora publicados ainda não contemplam o impacto da Aliança, o novo partido de Santana Lopes. É pouco provável que de um momento para o outro o partido se afirme, até porque o seu líder não é propriamente uma novidade política. Além disso, em termos de espaço e dada a configuração do discurso atual de Santana, a Aliança pode eventualmente causar mais danos ao CDS do que ao PSD, se este souber manter simultaneamente a chama viva do interclassismo que caracterizou o PPD, uma faceta que é património do partido e de ninguém pessoalmente.

3. O presidente de Angola, João Lourenço, chega esta semana a Lisboa para uma curta mas significativa viagem. Antes deu uma entrevista ao “Expresso” em que se perceberam duas coisas: Angola vai desinvestir em Portugal (ou seja, a Sonangol vai retirar-se da Galp e do BCP, onde detém parcelas importantes) e os angolanos não querem lá os portugueses para fazer comércio, mas para investir. A segunda questão é relevante. É verdade que durante o súbito crescimento de Angola e até à sua atual e profunda crise, muito do que os portugueses fizeram foi exportar bens de consumo para os desenfreados compradores angolanos, deslumbrados com o seu novo-riquismo. Se quer investidores, João Lourenço tem de arranjar competências internas oficiais, desburocratizar o Estado, deixar de ter tiques autoritários para com esses investidores quando dá jeito a Luanda, criar laços de confiança nos negócios, ter uma justiça eficiente e diminuir o nível de corrupção, que ainda é muito grande. Reconheça-se, porém, que muito tem feito o atual líder angolano para melhorar a situação. Seja, portanto, muito bem-vindo.

Jornalista