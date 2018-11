O país não pode ficar nas mãos dos grevistas

Agora é a vez da greve dos estivadores precários do porto de Setúbal a deixar os carros em terra, quando estes deviam estar na terra dos compradores.

A Autoeuropa é uma das mais valias do país e quanto a isso há poucas dúvidas. Durante muitos anos não teve problemas com os trabalhadores, já que os partidos políticos ficavam à porta, atendendo a que a comissão de trabalhadores elegeu um homem ligado ao BE mas que se guiava pelos interesses dos seus associados. Com a saída de António Chora, como que por artes mágicas, os problemas começaram a surgir em catadupa, já que o PCP e o BE entraram numa guerra de protagonismo para ver quem manda mais na fábrica de Palmela.

Apesar de todas as lutas, umas mais justas do que outras, seguramente, a Autoeuropa lá vai conseguindo combater a concorrência mundial e a produção até aumentou com a contratação de mais trabalhadores para responder às encomendas. O problema é que a fábrica de Palmela parece ter de lutar, contra tudo e contra todos, pela viabilização.

Agora é a vez da greve dos estivadores precários do porto de Setúbal a deixar os carros em terra, quando estes deviam estar na terra dos compradores. A luta dos estivadores é justa em certa medida, pois não faz qualquer sentido um porto ter uma maioria de trabalhadores sem qualquer vínculo contratual, mas o contrário também é verdade. Se a ação dos portos depende dos barcos que atracam, é natural que se contratem trabalhadores ao dia, mas fazer disso regra é que não parece muito inteligente.

E o mais estranho disto tudo é que a greve pode pôr em causa a viabilidade económica de várias empresas que podem mandar para o desemprego muitos outros trabalhadores. Também é sabido que o sindicato dos estivadores é dos mais ricos e que as greves, por norma, são sustentadas o tempo que for preciso pela organização sindical, tentando que a entidade patronal seja obrigada a aceitar as reivindicações. O país é que não pode ficar ao sabor destas lutas. O governo devia chamar as empresas que estão em causa e o sindicato de trabalhadores e obrigá-los a entenderem-se, numa negociação que fosse justa para ambas as partes. Se o sindicato quiser este mundo e o outro, então o governo que faça alguma coisa para acabar com a greve. Se a culpa é da empresa, então que perca a licença de exploração.