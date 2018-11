António Anselmo, presidente da Câmara de Borba disse esta terça-feira esperar que a "tragédia" que aconteceu "possa impedir outras tragédias" e "permita repensar" todas as estradas do país.

"Espero que esta tragédia que se abateu sobre Borba possa impedir outras tragédias. Espero que nada permita outra tragédia como esta e que esta tragédia nos permita repensar não só as estradas de Borba, mas [também] todas as estradas deste país", afirmou António Anselmo, em declarações aos jornalistas.

Questionado se se houve uma reunião com técnicos dos serviços regionais de Geologia em que terá sido abordada a situação e a hipótese de fechar a estrada, António Anselmo referiu que "houve uma reunião há quatro ou cinco anos" e garantiu que "o que foi falado na reunião será público na altura certa e com atas e tudo aquilo que foi dito".

"Acredito que os conhecedores, os diretores técnicos das pedreiras, as pessoas que licenciam as pedreiras sabiam que, em princípio, não havia problemas nenhuns", afirmou, acrescentando ainda que “há pedreiras dos dois lados” da estrada “há muito tempo” e que a via sempre teve “a mesma dimensão”.