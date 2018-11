Trinta ovelhas foram mortas por cães selvagens nas últimas semanas em Oliveira do Hospital. A denúncia é da Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra (ADACO). "O ano passado foram os incêndios a dizimar rebanhos e colmeias, agora são cães selvagens a atacarem rebanhos e a matar animais", lamenta Isménio Oliveira, coordenador da ADACO.

O mesmo responsável pede que os "apelos já feitos por produtores pecuários para que as entidades competentes intervenham com a maior celeridade e eficácia, para pôr cobro a estas ameaças permanentes, que até podem aumentar de número e de atividade, o que será ainda mais desastroso"

Isménio Oliveira alerta também para a presença significativa da vespa asiática no concelho, responsável por uma “razia nas abelhas”. "Ambas as situações contribuem para aumentar as dificuldades e os prejuízos dos produtores pecuários, que já estão numa situação de dificuldade depois dos incêndios de outubro do ano passado", escreve.

Para o responsável, os produtores "já têm problemas de sobra, com perda de rendimentos, para ainda terem de suportar mais estes".