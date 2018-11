A ex-procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, já está a exercer funções no MP junto do Tribunal Constitucional.

Pelas suas mãos passarão os processos de fiscalização de financiamentos políticos e as declarações de rendimento dos políticos.

O ex-vice-PGR, Adriano Cunha, também começou exercer funções no MP junto do Supremo, a par de as procuradoras-gerais-adjuntas Margarida Bastos, que exerce funções no STA, e Conceição Esteves, vogal no conselho consultivo da PGR.

Na cerimónia de tomada de posse, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, destacou “o elevado nível” dos magistrados que hoje assumiram novas funções.