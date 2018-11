O Grupo do INEM de Braga e os Bombeiros Voluntários de Braga salvaram esta tarde de terça-feira uma turista idosa de nacionalidade americana que se encontrava já em paragem cardiorespiratória, depois de uma luta inicial contra o trânsito caótico já crónico na cidade.

A PSP de Braga ajudou a abrir caminho até à Avenida Central, de modo a que um médico e um enfermeiro da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e três elementos dos Bombeiros Voluntários de Braga chegassem até ao local da ocorrência: um autocarro estacionado junto ao Centro Comercial Lafayette, em Braga. Quando chegaram ao local, a vítima, de 78 anos, já nem sequer dava sinais aparentes de estar viva.

Atuando rápido, os operacionais do INEM - incluindo um técnico de emergência pré-hospitalar que se deslocou numa moto de Emergência Médica, perante o pandemónio do trânsito no centro da cidade de Braga - reverteram a situação, através de diversos choques elétricos sucessivos, com um desfibrilador, enquanto os agentes da PSP afastavam os mais curiosos e colaboravam com os profissionais de saúde.

Conforme o i constatou, o principal problema dos profissionais da VMER do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Braga foi chegar ao local da ocorrência, devido ao trânsito que é cada vez caótico na cidade - não tivesse sido a pronta intervenção da PSP, nunca teriam chegado a tempo de salvar a turista americana, com o trânsito rodoviário entupido.

“Fomos acionados pelo CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes], porque uma senhora idosa estava a sofrer uma paragem cardiorespiratória, só que felizmente os elementos da VMER do INEM e nós também conseguimos reverter a situação, ‘devolvendo-a’ à vida”, explicou ao i Pedro Dias, subchefe dos Bombeiros Voluntários de Braga .

Os heróis desta tarde

A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM de Braga era constituída pelo médico Rui Castro e pelo enfermeiro António Costa, sendo a Moto de Emergência Médica tripulada pelo técnico de emergência pré-hospitalar Pedro Pereira, enquanto pelos Bombeiros Voluntários de Braga estiveram na operação o subchefe Pedro Dias, mais os bombeiros Isabel Pereira e João Leite, com apoio de vários agentes da PSP.