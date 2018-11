Continuam a fazer-se descobertas em Pompeia: desta vez, foi encontrado um fresco do mito grego de Leda e o Cisne, de forte carga erótica, nas ruínas Parque Arqueológico da cidade destruída pelo Vesúvio. Trata-se de um fresco romano descoberto no quarto de uma casa, durante “trabalhos de remodelação das frentes de escavação”, explicou o diretor do parque arqueológico, Massimo Osanna, às agências noticiosas internacionais.

"O retrato de Leda é extremamente particular e diferente de todos os descobertos até agora noutras casas. Este mito nunca tinha sido encontrado com esta iconografia tão sensual", define o responsável, que descreve o fresco como uma descoberta “única e excecional”.

Segundo a lenda, Leda passeava à Beira do rio Eurotas quando foi seduzida por um cisne, que seria, afinal, Zeus disfarçado. Depois do encontro, Leda pôs dois ovos dos quais nasceram dois pares de gémeos: Pólux e Castor e Helena e Clitemnestra. No entanto, dos quatro filhos, apenas dois herdaram a imortalidade – Pólux e Helena, que se viria a casar com Menelau, rei de Esparta, que abandonou, desencadeando assim a guerra de Tróia.

O fresco Descoberto em Pompeia, que sucumbiu às cinzas do Vesúvio em 79 d.C., retrata precisamente o encontro entre Leda e o cisne Zeus, uma “cena de grande sensualidade", descreve o comunicado do Parque Arqueológico. Na casa onde o fresco foi descoberto já tinham sido encontrados outros vestígios importantes, como uma pintura do deus da fertilidade Priapo.

Por agora os especialistas estão ainda a estudar este achado e a avaliar a hipótese de o relocalizar para que assim possa estar mais protegido e exposto ao público.