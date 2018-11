Fernando Meira considera que Rui Vitória não merece as críticas que tem vindo a enfrentar nos tempos mais recentes. O antigo internacional português, que representou o Benfica entre 2000 e 2001, elogiou o treinador dos encarnados e pediu maior compromisso aos jogadores.

"Acredito que tem de haver moderação e calma no que são as críticas ao treinador. É importante olhar para a tabela classificativa e ver como está ordenada. O Benfica tem tudo para lutar pelo título, as equipas grandes vão perder muitos pontos. O Benfica tem um excelente plantel e o Rui Vitória precisa de mais tranquilidade. É um treinador que tem muita qualidade", realçou o agora agente de jogadores, frisando que a "contestação dos adeptos não passa ao lado dos jogadores". "Eles sentem isso. É importante haver líderes dentro da equipa, jogadores que a consigam motivar. Jogadores que percebam que para representar o Benfica é preciso ter um estofo competitivo e psicológico muito forte. Os grandes jogadores, aqueles com personalidade, vêem-se nestas alturas difíceis", salientou Fernando Meira, à margem da participação no World Scouting Congress, que decorreu esta terça-feira no Porto.

Nascido e formado em Guimarães, o antigo central (e médio defensivo) também abordou a atualidade do seu Vitória, antevendo uma boa época para o conjunto orientado este ano por Luís Castro. "A meu ver, o Vitória já é o quarto grande. Não começou bem o campeonato, mas já está num ciclo completamente diferente e já a encaminhar. Espero que os resultados sejam cada vez melhores. A nossa massa associativa merece e se o Vitória tiver melhores resultados desportivos vai ser uma loucura ainda maior", referiu.

Internacional A em 54 ocasiões, Fernando Meira comentou ainda o que considera ser uma "escassez de soluções" para a zona central da defesa no que diz respeito à seleção nacional. "A posição de defesa-central é a mais deficitária na nossa seleção. Aplaudo a ascensão do Rúben Dias, que é de facto um jogador de qualidade. Mas temos Pepe, José Fonte, Bruno Alves, que têm uma certa idade e não poderão representar a seleção por muitos mais anos. Olhando para baixo, não vejo grande qualidade nesse setor comparativamente com as alternativas para outras posições", afirmou, pedindo tempo para Rúben Dias: "Já está num grande clube. O importante para ele é continuar a jogar e dar um passo seguro de cada vez. Temos exemplos de jogadores que saem prematuramente para grandes clubes e deixam de jogar e de ser uma mais-valia para a nossa seleção. Isso estagna o seu crescimento."

Sobre Cristiano Ronaldo, com quem partilhou o balneário da seleção durante alguns anos, Fernando Meira acredita que o capitão "faz falta", mas desvalorizou a questão. "É de saudar os resultados que a seleção tem vindo a conseguir sem o Cristiano. Isso revela que é uma seleção com um bom balneário e muita qualidade. Mas que não haja dúvidas de que Portugal é mais forte com a sua maior referência. Apesar dos bons resultados, não haja dúvida de que Ronaldo faz falta", sentenciou.