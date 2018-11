Os enfermeiros informaram hoje os sindicatos que convocaram a paralisação de que vão manter a greve - que começa esta quinta-feira nos blocos operatórios de cinco hospitais -, por falta de acordo com o Governo.

A informação foi prestada à agência Lusa pelos presidentes da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros (ASPE), Lúcia Leite, e do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), Carlos Ramalho.

Em causa estão a progressão de carreiras e aumento de salários, e a greve vai ter início na quinta-feira e termina no final do ano. Os blocos operatórios do Centro Hospitalar Universitário de S. João, Centro Hospitalar Universitário do Porto, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e Centro Hospitalar de Setúbal vão estar condicionados devido à paralisação.