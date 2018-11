Mais uma história incrível que prova como as redes sociais podem, de vez em quando, servir realmente para melhorar a vida de alguém. Neste caso, a sorte grande sorriu ao pequeno Renzo, um adepto ferrenho do River Plate que conta... apenas seis primaveras.

O pequeno Renzo tinha o sonho de ver a segunda mão da final da Libertadores no próximo sábado, no imponente Estádio Monumental (a primeira mão, em casa do Boca Juniors, terminou 2-2). Conhecendo as precárias condições financeiras dos seus pais, o menino decidiu montar uma banca na varanda da casa, na localidade de Paraná, a mais de 500 quilómetros de Buenos Aires, e vender os seus brinquedos, na esperança de juntar o dinheiro suficiente para comprar um bilhete para a final.

A história rapidamente se difundiu pelas redes sociais e o final feliz acaba por chegar... de Espanha: a filial do River Plate em Málaga ofereceu dois bilhetes para que o menino e a sua mãe possam ir ao estádio. Não será no super-clássico de sábado, mas sim na partida frente ao Gimnasia de La Plata do próximo dia 2 de dezembro, para o campeonato. O que não diminuiu minimamente a alegria do jovem Renzo, como se pode perceber aqui: