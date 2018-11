No dia em que celebrou 71 anos de casada com o príncipe Filipe, a rainha Isabel II mostrou-se radiante, com um conjunto cor de rosa, numa visita ao Royal Institution of Chartered Surveyors.

A monarca de 92 anos surge radiante nas fotografias - durante a visita, sorriu para as fotografias e conversou com vários elementos deste organismo. Isabel II e Filipe de Edimburgo casaram a 20 de novembro de 1947, na abadia de Westminster.

Esta cerimónia teve uma particularidade: a celebração foi transmitida pela BBC Radio. Mais de 200 milhões de pessoas de todo o mundo acompanharam o enlace dos futuros reis de Inglaterra.