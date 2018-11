Um cachalote morto - com 9,5 metros de comprimento - deu à costa esta segunda-feira, no Parque Nacional Wakatobi, na Indonésia. Dentro do estômago da carcaça, foram encontrados seis quilogramas de plástico.

Alguns dos objetos encontrados no interior do animal foram 115 copos, quatro garrafas , 25 sacos de plástico e dois pares de chinelos.

Este é um acontecimento que, de acordo com a BBC, tem gerado preocupação entre os ambientalistas. "Embora não tenhamos sido capazes de descobrir a causa da morte, os fatos que vemos são realmente terríveis", afirmou à Associated Press a coordenadora da conservação de espécies marinhas da WWF Indonésia, Dwi Suprapti.

De acordo com a coordenadora, ainda não foi possível dizer se a causa de morte deste cachalote foi o plástico que ingeriu, devido ao seu estado de decomposição avançado.

Sobat, seekor Paus Sperma (Physeter macrocephalus) terdampar di Pulau Kapota, Wakatobi dlm kondisi sdh membusuk (18/11). Kondisi paus saat ditemukan tdk baik & bagian tubuhnya sdh tdk lengkap. Pihak berwenang tdk bisa melakukan nekropsi u/ mengetahui penyebab kematian paus tsb. pic.twitter.com/O1ywAr7hbD — WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 de novembro de 2018

5,9 kg sampah plastik ditemukan di dlm perut paus malang ini! Sampah plastik yaitu: plastik keras (19 pcs, 140 gr), botol plastik (4 pcs, 150 gr), kantong plastik (25 pcs, 260 gr), sandal jepit (2 pcs, 270 gr), didominasi o/ tali rafia (3,26 kg) & gelas plastik (115 pcs, 750 gr). pic.twitter.com/ZFWZgkbnzu — WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 de novembro de 2018

Penemuan ini diungkapkan oleh investigasi bersama DKP Wakatobi, Balai Taman Nasional Wakatobi, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Akademi Kelautan dan Perikanan Wakatobi, WWF, bersama masyarakat setempat. pic.twitter.com/XCF7EzKaBC — WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 de novembro de 2018