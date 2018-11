Aleksandr Ceferin, presidente da UEFA, esteve numa conferência de imprensa em Bruxelas, organizada em conjunto com a Associação Europeia de Clubes, e falou sobre o sucesso da Liga das Nações. O líder do organismo que rege o futebol a nível europeu confessou que o balanço da prova até o momento é muito positivo e até "melhor do que esperava".

"Está a ser um grande sucesso. Muito melhor do que esperávamos. É uma competição com números muito interessantes, com duelos apaixonantes e grandes equipas tristes por terem sido relegadas. É tudo aquilo que os adeptos gostam", salientou.

De relembrar que Portugal vai ser o país anfitrião na derradeira fase da primeira edição desta prova, a ‘Final Four’, a disputar entre 5 e 9 de junho de 2019, num total de quatro encontros, referentes às meias-finais, 3.º/4.º lugar e final.

Porto e Guimarães serão as cidades-sede do evento, com o Estádio do Dragão e o Estádio D. Afonso Henriques a serem os palcos das quatro partidas.

Ceferin admite usar VAR ainda esta época

Na mesma conferência, Ceferin adiantou que a implementação do videoárbitro (VAR) nas competições europeias de futebol estará pronta “o mais tardar na próxima temporada”, não descartando que se possa utilizar o sistema ainda esta época. “Espero um relatório daqui a uma semana e depois vamos ver quando podemos implementá-lo”, explicou.