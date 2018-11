A sede da Associação Desportiva de Chorente, um clube de Barcelos, ficou destruída na sequência de um incêndio que deflagrou na madrugada desta terça-feira.

O presidente clube, Artur Jorge, citado pelo Jornal de Notícias, refere-se a uma “tragédia sem precedentes".

De acordo com o mesmo jornal, a Polícia Judiciária está a investigar o caso.

"Apenas nos disseram que hoje em dia qualquer incêndio é um curto-circuito. Na altura, não quiseram adiantar mais nada", disse Artur Jorge.

O presidente do clube adiantou ainda que o incêndio terá provocado prejuízos acima dos 20.000 euros e que o fogo consumiu toda a história do clube e alguns eletrodomésticos.

"Eu punha aqui os jogadores todos a jantar à sexta-feira. Como nós não pagamos aos atletas, era uma forma de gratificação. Eram também cá que eram servidas as bifanas em dias de jogos em casa e vendidas as bebidas. Agora já não sei como vai ser. É um prejuízo atrás do outro", afirmou.

O alerta foi dado pelas 00h43. Contudo, de acordo com o responsável, a chegada do socorro ao local não terá sido fácil, uma vez que o alerta indicava que o incêndio era em Vilar de Figos e não em Pedra Furada.