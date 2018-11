Um camião de transporte de produtos avícolas ficou pendurado numa ponte depois de se ter despistadoesta terça-feira em Victoria, na Austrália.

Segundo a BBC, o acidente resultou no fecho das duas vias que passavam por debaixo da ponte e do próprio acesso onde o acidente ocorreu, após o veículo ter perdido a maioria dos produtos que transportava e que estavam na parte de trás do camião que ficou pendurada na ponte.

O condutor encontra-se neste momento hospitalizado, mas sem ferimentos graves.

As autoridades não sabem ainda quais as causas do acidente, mas referemque o camião derrubou uma das barreiras da ponte, o que provocou o acidente.

JUST IN: Traffic chopper pics of truck hanging from a bridge on the Calder Freeway in Keilor. The driver is conscious and breathing. #9News pic.twitter.com/2GNn0WqGiM — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) 20 de novembro de 2018