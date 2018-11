A Airbnb, site de reservas para alojamento, vai retirar da sua página todas as propriedades em colonatos israelitas construídos nos territórios palestinianos na Cisjordânia. A decisão, anunciada esta segunda-feira, surge após anos de acusações de que a empresa estaria a beneficiar do aluguer de casas nos colonatos ilegais israelitas.

Em comunicado no site a empresa sediada em São Francisco, nos EUA, comunicou a sua decisão explicando que “muitos no mundo afirmaram que as empresas não devem fazer negócios naquele território porque acreditam que não se deve lucrar em terras onde as pessoas foram deslocadas", acrescentando que "concluímos que deveríamos remover das nossas listas casas em colonatos israelitas na Cisjordânia”. Pode ainda ler-se que, para a empresa, estes colonatos, “estão no centro da disputa entre israelitas e palestinianos".São cerca de 200 casas e apartamentos que deixam de aparecer no site da Airbnb para aluguer nos territórios da Cisjordânia ocupados por Israel.

A decisão é encarada como uma vitória para os movimento anti-ocupação palestinianos. Já da parte de Israel o ministro do Turismo, Yariv Levin, classificou a decisão como "discriminatória" e, segundo o jornal "The Guardian", deu ordens aos funcionários do seu ministério para "limitar a atividade da empresa em todo o país".

O anúncio do site foi feito antes da publicação de um relatório condenatório do Human Rights Watch, uma organização de advocacia de Nova York, sobre as implicações negativas dos negócios da Airbnb nos colonatos. Arvind Ganesan, diretor de negócios e direitos humanos da organização, congratulou a empresa americana pela sua decisão e diz que "durante dois anos, a Human Rights Watch dialogou com a Airbnb sobre os alugueres em colonatos na Cisjordânia que são ilegais sob o Direito Internacional Humanitário“, acrescentanto que a decisão representa "um reconhecimento importante” dos direitos humanos.