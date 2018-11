Mais de metade (61%) das 44 câmaras com atividade taurina - que têm acusado o governo de querer avançar com uma medida “discriminatória” ao não querer reduzir a taxa de IVA de 13% para 6% - são do Partido Socialista. Matéria que está, aliás, a gerar forte polémica e a dividir os deputados socialistas.

Na lista de municípios inscritos na Secção de Municípios com Atividade Taurina, da Associação Nacional de Municipios (ANMP), há 27 que são socialistas, sobretudo das regiões do alentejo e grande Lisboa. É o caso de Lisboa, Barrancos, Beja, Coruche, Vila Franca de Xira, Alcochete, Cartaxo, Golegã, Elvas, Moura ou Montijo.

O reverso, o único partido que é mais consensual na defesa da tourada, o CDS, é quem gere menos autarquias entre as que estão inscritas na ANMP com atividade taurina. É o município de Velas, nos Açores, presidido por Luis Silveira.

Além das câmaras socialistas, entre os municípios onde decorrem touradas encontram-se ainda oito que são PCP, quase todas do alentejo: Moita, Monforte, Alcacér do Sal, Benavente, Cuba, Redondo (independente com ligações ao PCP), Setúbal e Sobral de Monte Agraço.

Também o PSD tem oito autarquias com atividade taurina, como Sabugal, Santarém, Pombal ou Vagos.

Desde 2009 que o número de touradas reaizadas em Portugal tem vindo a descer. No ano passado, realizaram-se 181 espetáculos em 65 concelhos, refere o relatório da Atividade Tauromáquica de 2017, da Inspeção Geral das Atividades Culturais. O documento revela ainda que, em 2017, assistiram a uma corrida de touros cerca de 378 mil aficionados, sendo que foi em Albufeira e em Lisboa onde mais se realizaram corridas de touros, com 26 e 13 espectáculos, respetivamente. Seguem-se os concelhos de Vila Franca de Xira com nove touradas e Évora com sete.