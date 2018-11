Um homem oi detido no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de a Polícia Judiciária ter encontrado cocaína dissimulada no interior das garrafas de azeite que levava consigo.

Segundo o comunicado da PJ, divulgado esta terça-feira, o homem, de nacionalidade estrangeira, com 33 anos, tinha na sua posse uma “elevada quantidade de cocaína” que transportava de um país na América do Sul com destino a Lisboa.

A droga “seria suficiente para a composição de pelo menos 33 mil doses individuais”, acrescenta ainda. O arguido ficou em prisão preventiva após o primeiro interrogatório judicial.

A PJ aconteceu no âmbito de um controlo exercido regularmente sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco.