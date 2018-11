Ivanka Trump, conselheira da Casa Branca e filha de Donald Trump, está no centro de uma nova polémica. Tudo porque, segundo o Washington Post, utilizou o email pessoal para tratar de assuntos governamentais trocando, durante o ano passado, centenas de emails para membros da administração norte-americana assim como para assistentes e assessores.

Vários assuntos do governo foram discutidos e tratados através do email pessoa de Ivanka, cujo domínio partilha com o seu marido, Jarde Kusher, que é também conselheiro do presidente. Esta foi a conclusão de uma investigação feita aos emails reunidos por cinco agências da administração Trump.

A polémica à volta da utilização do email pessoal para tratar de assuntos do Estado não é nova. Em 2016, durante a campanha às presidenciais, Hillary Clinton foi acusada de ter usado o email pessoal para tratar de questões do governo enquanto era secretária de Estado, o que lhe valeu grandes críticas por parte de Donald Trump que chegou a afirmar que Hillary devia ser presa.

No caso de Ivanka, o advogado da filha do presidente, garante que apesar dos emails conterem informações governamentais, estes foram enviados numa altura em que Ivanka não estaca sujeita às regras da Casa Branca. “Enquanto fazia a transição para o governo, Ivanka Trump usou algumas vezes a sua conta pessoal quase sempre para tratar de logísticas e agendamentos relativamente à sua família”, afirmou um porta-voz de Abbe Lowell, o advogado de Ivanka.