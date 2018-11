Theresa May irá a Bruxelas depois do pré-acordo para o Brexit ter causado uma oposição interna à primeira-ministra. No encontro, May irá reunir-se com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Depois de ter chegado a acordo com a União Europeia, Theresa May enfrentou uma tentativa de voto de censura por parte dos deputados, mas, segundo avançam os jornais britânicos, o presidente do Comite 1922, Graham Brady, apenas recebeu 24 cartas de deputados conservadores. Para que o processo fosse iniciado eram precisas pelo menos 48.

Isto significa que a força da ala que defende um Brexit conservador, liderada por Jacob Rees-Mogg, não tem tanta força como há uns dias lhe era atribuída.

É precisamente com este resultado que Theresa May se vai reunir com Jean-Claude Juncker: o acordo para um Brexit suave será a melhor opção para a saída do Reino Unido.

Este acordo foi também aceite pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia que, esta segunda-feira, não colocaram qualquer entrave ao acordo – à exceção de Espanha que reivindica o “rochedo” (Gibraltar).