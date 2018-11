E se fosse de viagem e para além de ter de esperar pela reparação do avião a companhia ainda lhe pedisse para pagar os arranjos? Foi isso que aconteceu no aeroporto de Pequim com a companhia aérea polaca LOT.

Segundo o portal de notícias chinês Caixin, os empregados da LOT recolheram 2.500 yuan (cerca de 315 euros) entre os passageiros para pagar o mecânico que fazia a reparação da bomba hidráulica do avião – o que demorou dez horas.

O dinheiro foi reparação foi devolvido aos passageiros após aterrarem na Polónia.

Segundo o porta-voz da companhia aérea, Adrian Kubicki, a responsabilidade do incidente é do representante da empresa em Pequim que não tinha consigo cartão de crédito ou dinheiro.

O voo da LOT sai de Pequim três vezes por semana numa viagem que prometem ser de “luxo” e com um ambiente “amável”, pode ler-se no site.