Pelo menos duas pessoas morreram e várias pessoas ficaram feridas, entre elas um polícia, na sequência de um tiroteio no Mercy Hospital, em Chigago, esta segunda-feira.

De acordo com fonte oficial da polícia de Chicago, citada pela CNN, o suspeito foi identificado como um homem de 32 anos e terá sido abatido a tiro pelas autoridades.

O polícia que foi baleado encontra-se em estado crítico.

Os tiros aconteceram tanto dentro como fora do hospital entre as 15h00 e as 15h30 (hora local).

As autoridades continuam no local.

People exit #MercyHospital with their hands up after shots were fired on the hospital campus. Family members are being asked to meet at East 27th Street and King Drive, where a warming center has been set up. #Chicago pic.twitter.com/v6I7Xc0I2a