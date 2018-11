Dia 23 de novembro: marque na agenda. Trata-se da sexta-feira “louca” (Black Friday), em que várias lojas em Portugal e no resto do mundo oferecem descontos nos mais variados produtos. De acordo com um estudo da Cetelem, 37% dos inquiridos têm a intenção de aproveitar as promoções neste dia, uma percentagem igual à que foi registada no ano passado, e pretendem gastar um valor médio de 146 euros.

Mas, antes de passar pela febre da Black Friday, faça o seu trabalho de casa. E uma das regras de ouro passa por estabelecer prioridades. Segundo a Intrum Justitia, os consumidores deverão fazer uma pesquisa de todas as alternativas, especialmente as tecnológicas. A explicação é simples: os computadores, televisores, smartphones ou tablets são os produtos mais procurados porque, por norma, apresentam os maiores descontos neste dia. Mas nem sempre a palavra promoção é sinónima de preço de saldo.

Aliás, essa é uma das principais reclamações que têm sido feitas nos últimos anos tanto junto da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor (Deco) como também do Portal da Queixa. Alguns dias antes da Black Friday, algumas lojas sobem os preços para que possam voltar a baixá-los e assim simular uma descida no preço. Convém fazer uma comparação prévia do preço dos produtos para comprar somente aquele que realmente interessa.

Outro conselho passa por conservar o talão de compra. De acordo com a Intrum, o ideal é conhecer as condições de devolução dos produtos de cada loja e saber como se faz a devolução do valor da compra em caso de devolução do produto. Mas esta não é a única razão pela qual deve manter o talão de compra: sem ele é impossível, por exemplo, reclamar um valor que não corresponda à promoção do desconto referido no produto ou obter uma oferta que acompanha a compra.

No entanto, a Deco lembra que um evento como este tem de respeitar a lei dos saldos, promoções e liquidações. Isto significa que o comerciante não é obrigado a trocar os artigos vendidos. No entanto, este cenário muda se o bem apresentar algum defeito. O comerciante é obrigado a fazer a troca mas, para isso, o consumidor dispõe de um prazo de dois meses para denunciar os defeitos em bens móveis. “Aconselhamos a exigir e a guardar o recibo com o preço e a discriminação dos artigos comprados”, diz a associação.

Mas os alertas não ficam por aqui. A Deco lembra que a venda de produtos com defeito deve ser comunicada de forma evidente, através de letreiros. “Estes produtos têm de estar em locais destacados da venda dos restantes produtos. Caso estes requisitos não sejam cumpridos, pode sempre exigir a troca por outro produto com a mesma finalidade ou a devolução do valor já pago.”

Já se um comerciante não respeitar os seus direitos, por exemplo, recusando a troca de uma peça de roupa com defeito, a Deco aconselha a reclamar. Para isso, use o livro de reclamações da loja ou recorra à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

No caso de o cliente ter adquirido o produto em promoção na internet também poderá devolvê-lo, mesmo que este não apresente defeito. As compras virtuais contam com o chamado “direito ao arrependimento”. Sem que precise de justificar o motivo do arrependimento e desde que respeite o prazo de 14 dias, “o consumidor tem direito a arrepender-se do produto comprado e a devolvê-lo, recebendo o seu dinheiro de volta”, recorda a associação.

Mas isso terá custos. Caberá ao consumidor suportar os custos da devolução, exceto se o vendedor tiver aceitado suportá-los ou quando o consumidor não tenha sido previamente informado do dever de os pagar.

Compras online Mas sem dúvida que as compras pela internet são a grande opção dos clientes neste dia. Poupar tempo e dinheiro é cada vez mais o lema dos consumidores. Existem várias vantagens em usar os canais online, como a ausência da necessidade de deslocação para comprar o produto e a maior facilidade na comparação de preços e características de produtos, permitindo assim poupanças úteis.

Os problemas poderão surgir no momento de pagar, pois nem sempre os consumidores sabem qual é a melhor opção. Mas a verdade é que há modalidades para todos os gostos e a dificuldade poderá ser mesmo a escolha.

1. Cartão de crédito

Forma mais usada É uma das formas de pagamento preferidas dos consumidores portugueses. Para isso basta utilizar o número do cartão, a validade, o código de segurança e, a partir daí, é só inserir o montante. No entanto, é aconselhável utilizar este meio de pagamento apenas em sites seguros ou da sua confiança. Caso contrário, corre o risco de os dados do seu cartão poderem ser roubados e utilizados de forma indevida por outras pessoas. Proteja-se do phishing; assim, não envie o seu número de cartão de crédito, código ou informações pessoais por email.

2. Cartão de débito

Solução Esta forma de pagamento representa para os clientes uma alternativa para quem não gosta de usar ou quem não tem cartão de crédito. No entanto, nem todos os bancos disponibilizam esta funcionalidade, que só está presente em determinados cartões de débito. Estes cartões dispõem de um código secreto que possibilita aos titulares autenticarem-se perante o banco emissor do cartão, através de um código pessoal que é introduzido no momento de cada transação.

3. MBNET

Alternativa Para quem não é adepto dos cartões de crédito, o MBNET pode ser encarado como uma alternativa. A adesão pode ser feita através da aplicação. A ideia é criar um cartão virtual e a este será associado um código secreto. Sempre que quiser fazer um pagamento, terá de ir à página do MBNET e criar este cartão, que normalmente só pode ser usado uma vez. Este método é seguro porque não necessita de colocar os dados do seu cartão de débito na internet.



4. PayPal

Intermediário Utilizado essencialmente para fazer transferências ou pagamentos online. Permite pagar através de Visa, MasterCard, American Express ou mesmo do MBNET de forma bastante segura, já que não precisa de expor os dados do seu cartão de crédito ao site onde efetua a compra. Para poder utilizá-lo só tem de se registar no site da PayPal e associar a esse registo os cartões que pretende utilizar nos pagamentos. Ou seja, funciona como um intermediário na compra e não cobra despesas de ativação nem taxas mensais.



5. Paysafecard

Payshop e CTT Neste caso, não precisa de ter qualquer tipo de cartão ou conta bancária. Este cartão pode ser adquirido em qualquer loja Payshop e nas lojas dos CTT. Quem tem cartão pode recorrer ao multibanco. Este método é utilizado em várias lojas online através da inserção de um PIN de 16 dígitos. Tem um plafond máximo de 100 euros e, durante os primeiros 12 meses, a sua utilização é gratuita. A partir daí será aplicada uma taxa de manutenção de dois euros por mês, que serão deduzidos no crédito.



6. Money Bookers

Dívida online Funciona como uma espécie de conta virtual que permite realizar compras online. Basta registar-se no site e fazer uma transferência de dinheiro para essa conta. Este meio de pagamento é muito utilizado por quem joga na internet, pois o cliente só pode gastar o dinheiro depositado nessa conta online. Quando escolher o produto ou serviço, dirija-se à respetiva página pela MoneyBookers e pode pagar através da sua conta virtual. Através deste processo também não está a revelar os seus dados pessoais.