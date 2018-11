Em 1982, depois da estrepitosa vitória sobre o Brasil (3-2), no Estádio de Sarriá, em Barcelona, que garantiu à Itália o apuramento para a meia-final do Campeonato do Mundo, a Gazzetta dello Sport teve uma das manchetes mais brilhantes da história do jornalismo: “Il Brasile siamo noi!” Traduzido assim à trouxe-mouxe: nós é que somos o Brasil. Numa penada desfez todo o favoritismo atribuído a essa equipa de Tele Santana que encantou o mundo.

Pois bem, em Milão, no Estádio deSan Siro, a equipa de Fernando Santos pode gabar-se do mesmo: “a Itália somos nós”. Porque foi com um futebol assim muito à italiana que definiu o seu apuramento definitivo para mais uma fase final, desta vez a fase final da Liga das Nações, que terá lugar em Portugal, em Guimarães e no Porto, no próximo ano, no mês de Junho - a ratificação será a 3 de Dezembro, data do sorteio das meias-finais..

Se no Europeu de 2016, Portugal deu, sobretudo na final com a França, lições da forma como defender, saiu do Giuseppe Meazza com um zero-a-zero muito a zero. Sofreu durante toda a primeira parte, teve de contar com um grande Patrício, viu-se muitas vezes atrapalhado, mas buliu indubitavelmente com a estrutura emocional de um adversário que Mancini ainda não foi capaz de devolver com categoria aos momentos decisivos.

Estranhou-se, no entanto, a forma como a seleção nacional nunca conseguiu ter a bola, algo que fora determinante nas últimas partidas e dera uma imagem inédita de crescimento coletivo muitíssimo interessante. Sujeitou-se, portanto, ao adversário e à fortuna. E se a fortuna tem estado, em geral, do lado português, há muito que abandonou o lado italiano, a despeito daquela vitória quase milagrosa na Polónia no último dos minutos.

Dirão alguns: exemplo de maturidade. Também, sem dúvida. Mas também um certo risco desnecessário, mesmo que sabendo haver oPortugal-Polónia de amanhã para selar as contas. Fernando Santos disse no fim: “Penso que a partir dos 25 minutos, quando percebemos o que estava a acontecer, conseguimos melhorar, mas faltou-nos bola e discernimento. Depois também caímos no exagero de sair a jogar na nossa zona defensiva, perdemos algumas bolas por isso. Quando o jogo está assim e não conseguimos acertar, o que disse ao intervalo é que é preciso chutar para a frente, para o avançado segurar. Ao intervalo as coisas melhoraram, os primeiros 15 minutos já foram mais equilibrados. A partir dai não houve mais sufoco”.

Tempo agora para festejar mais um momento gratificante da Equipa-de-Todos-Nós, como lhe chamou um dia o grande Ricardo Ornellas, e poder sonhar com mais um troféu internacional para uma seleção que está, definitivamente, nos píncaros da Europa. A França e a Itália que o digam.

Os outros. A Alemanha cai pelos trancos e barrancos do pontapé na bola desde que venceu com uma perna às costas aquela Taça das Confederações do ano passado, na Rússia. A vitória da Holanda sobre a França (2-0) condenou os germânicos à descida à segunda divisão da Liga das Nações. E deixou os holandeses com a porta entreaberta para chegarem à fase final. Ah, pois! Reparem na Espanha: ganhou em Wembley, goleou a Croácia (6-0), e ontem ficou da fora da fase final por via da vitória da Inglaterra (2-1) sobre os croatas. Nada de expectável, como está bem de ver. Mas o destino foi cruel para uma equipa que vive na corda bamba à procura do seu regresso ao topo do futebol mundial.